Брал взятки через тестя: ГБР задержало прокурора в Запорожье (фото)

Прокурор требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя за то, что не привлечет его к уголовной ответственности и вернет имущество, изъятое во время следствия.

Вчера Государственное бюро расследований задержало на взятке в размере 10 тысяч долларов прокурора в Запорожской области.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

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"По предварительной версии, он требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя за то, что не привлечет его к уголовной ответственности и вернет имущество, изъятое во время следствия", – пишет Варченко.

Она также уточнила, что взятки прокурор брал не лично, а через посредника – собственного тестя.

По словам Варченко, сейчас продолжаются следственные действия. Прокурора задержали, ему инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предполагает наказание - др 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Как сообщал УНИАН, следователь Главного управления Национальной полиции в Киеве попался на взятке в размере 3000 долларов.