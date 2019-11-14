Брал взятки через тестя: ГБР задержало прокурора в Запорожье (фото)
Вчера Государственное бюро расследований задержало на взятке в размере 10 тысяч долларов прокурора в Запорожской области.
Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.
Читайте такжеЗадержанной за взяточничество чиновнице Офиса президента и ее сообщникам сообщили о подозрении
"По предварительной версии, он требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя за то, что не привлечет его к уголовной ответственности и вернет имущество, изъятое во время следствия", – пишет Варченко.
Она также уточнила, что взятки прокурор брал не лично, а через посредника – собственного тестя.
По словам Варченко, сейчас продолжаются следственные действия. Прокурора задержали, ему инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предполагает наказание - др 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.
Как сообщал УНИАН, следователь Главного управления Национальной полиции в Киеве попался на взятке в размере 3000 долларов.