Чиновники КГГА отмывали деньги на спортинвентаре для детских учреждений – СБУ

Чиновники одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам.

Чиновники одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации уличены в хищении бюджетных средств при закупке спортивного инвентаря в детско-юношеские учреждения столицы.

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Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица закупали в детско-юношеские учреждения сомнительного качества спортивный инвентарь через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого они подделывали документацию о проведении тендерных процедур и взятии на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 млн грн. Теперь устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.