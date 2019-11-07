"Лихие 90-е возвращаются?": "титушки" пытались силой выселить из дома жителей киевского общежития (видео)

В КГГА заявляют, что есть решение суда о принудительном выселении людей из здания, находящегося в частной собственности.

Жителей столичного общежития в пер. Полевом утром пытались выселить из дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил ряд депутатов Киевсовета во время сегодняшнего заседания.

Депутаты обратились к мэру Виталию Кличко с просьбой срочно вмешаться в ситуацию. Они рассказали, что людей силой пытались выселить люди в форме, и поэтому произошли столкновения.

Читайте такжеВ Киеве закрыли станцию метро

Кличко из сессионного зала позвонил руководству столичной полиции с тем, чтобы те обеспечили правопорядок и не допустили силовых противостояний в общежитии.

Присутствующий в сессионном зале первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что общежитие является частной собственностью компании-застройщика, и в нем живут ее сотрудники. Он напомнил, что эта ситуация длится уже несколько лет.

По словам Поворозника, людям было предложено переселиться в другое общежитие на ул. Туполева. По этому случаю неоднократно проводились встречи с жителями на уровне заместителей, депутатского корпуса, в том числе, с выездами на место.

«Дом на Полевой непригоден для проживания. В нем нельзя запустить тепло - есть проблемы с отоплением, и, в частности, с электричеством. И буквально сегодня: уже есть решение суда, которое позволило исполнительной службе по заказу частного предприятия, которое владеет этой собственностью, переселить людей из переулка Полевого на ул. Туполева», - заявил Поворозник.

Кличко через несколько минут сообщил депутатам, что по информации руководителя киевской полиции, «люди, захватившие помещения, задержаны».

«Конфликта сейчас на месте нет. Все урегулировано. И на будущее, я убежден, что ситуации должны решаться исключительно за круглым столом, будем еще раз обращаться к владельцам этого помещения, к жителям, и если нужно будет, будем встречаться в стенах мэрии, чтобы эти конфликты урегулировать», - сказал Кличко.

Утром в соцсети очевидцы в группе "Общежитие г. Киев, ул. Полевая, д. 19/8" обнародовали видео, как люди в форме захватили общежитие и не пускают жителей в здание. На первом этаже разбиты окна и двери.

По словам жителей, в общежитие ворвались представители исполнительной службы с "титушками", которые избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные.