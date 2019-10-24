В Киеве арестовали насильника, нападавшего на женщин в Святошинском районе

12 октября злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, через несколько дней - на еще одну женщину.

Киевская местная прокуратура № 6 совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУНП в г. Киеве задержала и сообщила о подозрении 46-летнему ранее судимому киевлянину по фактам изнасилования и ограбления женщин.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Установлено, что насильник орудовал на территории Святошинского района столицы. Так, 12 октября 2019 года злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, после чего, учитывая уязвимое состояние потерпевшей, изнасиловал. Через несколько дней злоумышленник совершил еще одно такое нападение, однако 35-летняя женщина смогла вырваться и позвать на помощь", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.