Каждый пятый первокурсник жалеет о выбранной специальности - министр образования

Реформа старшей школы необходима уже в ближайшее время, подчеркнула министр Анна Новосад.

Не менее 20% всех первокурсников украинских вузов признают, что ошиблись в выборе профессии или университета.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в разговоре с "НВ" указала на необходимость реформы старшей школы в Украине.

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По ее словам, сегодня в 10-11 классах украинских школ ученики изучают более 20 предметов и не имеют возможности по-настоящему углубиться в любой из них.

"В результате имеем абсолютно дезориентированных выпускников ... Наши исследования показывают 20% первокурсников признают, что выбрали не ту специальность", – заявила Новосад.

Именно поэтому, по мнению чиновницы, важно давать старшеклассникам возможность профильного обучения и самостоятельного выбора предметов. Ведь именно таким образом можно подготовить их к правильному выбору вуза.

Реформа старшей школы была запланирована на 2027 год, однако новая глава Минобразования планирует ускорить этот процесс.

Стоит отметить, что реформа старшей школы предусматривает введение 12 года обучения, создание сети академических лицеев и стимулирование развития профильного обучения в старших школах.