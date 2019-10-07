В Харькове чиновница госбанка наживалась на пенсионерах из ОРДЛО

Злоумышленница начисляла пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают проживать во временно оккупированных районах Донбасса.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заведующего отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях с обслуживанием внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеВо Львове правоохранители задержали предпринимателя, когда тот передавал $10 тысяч взятки СБУ-шнику (фото)

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от «переселенцев» деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка.

«За каждого «клиента» на основании наличия лишь его пенсионной банковской карты заведующая получала от посредников от 200 гривень за каждое продление начислений. За противоправную сделку чиновница, с нарушением действующего законодательства, начисляла пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают проживать во временно оккупированных районах Донбасса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение ею двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице госбанка подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, 10 июля правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимира Зеленского призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев преклонного возраста, которые живут на непідконтрольній правительству территории Донецкой и Луганской областей.