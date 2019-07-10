Выплачивать пенсии на оккупированных территориях Донбасса сейчас невозможно - глава минВОТ

Ранее Зеленский предложил продлить срок, в который пенсионеры из ОРДЛО должны выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии с 60 дней до 1 года.

Выплачивать украинские пенсии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти – невозможно.

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Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире проекта Радио Донбасс.Реалии.

«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины», - заявил Черныш.

По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов. «Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что «отжали» предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги... Предприятия, которые там работали, до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», - пояснил министр.

Как отмечается, 10 июля правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев преклонного возраста, живущих на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей.

Правозащитники отмечают, что Украина должна прекратить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсии.

По данным правозащитников, ежемесячно около одного миллиона человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них - люди, которые ездят на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсий. Чтобы получить право на выплаты, пенсионеры должны иметь статус переселенца.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина-ЕС» в Киеве предложил продлить срок, в течение которого пенсионеры из ОРДЛО должны выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии, с 60 дней до 1 года.