У Зеленского объяснили, почему президент не встретится с украинской общиной в Польше

Президент выразил надежду, что сможет встретиться с украинскими общинами во время последующих визитов в Польшу и другие страны.

Президент Владимир Зеленский не встретится с украинской общиной в Варшаве из-за плотного графика, связанного с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Об этом "Европейской правде" сообщили в Офисе президента.

"Я глубоко уважаю украинцев, проживающих за рубежом, ведь их вклад в развитие и становление Украинского государства и укрепление национальной экономики невозможно переоценить. Украинская диаспора всегда поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и много диаспорян присоединились к волонтерскому делу в трудный для родной страны период - когда началась российская вооруженная агрессия на востоке ", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент напомнил, что уже подписал указ об упрощении получения гражданства Украины и хочет усовершенствовать законодательство относительно усиления культурных, социальных и политических прав иностранных украинцев и содействия их возвращению в Украину.

Вопрос делегирования представителей украинской диаспоры в Верховную Раду и множественное гражданство также активно обсуждается президентом, правительством и народными депутатами.

"Я также поддерживаю идею внедрения должности советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины, который присоединился бы к созданию программы возвращения для трудовых мигрантов", - отметил президент.

Он выразил надежду, что сможет встретиться с украинскими общинами во время последующих визитов в Польшу и другие страны.

"Благодарю украинскую диаспору за активное продвижение интересов Украины в мире, содействие на пути к европейской и евроатлантической интеграции и поддержку в противостоянии российской агрессии", - сказал он.

Напомним, Зеленский в Варшаве заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".