Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине и хочет установить мемориал примирения на границе

В свою очередь Польша благоустроит украинские места памяти на своей территории, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины снять мораторий на эксгумационные работы с целью поиска останков поляков, погибших во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.

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«Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона благоустроит украинские места памяти в Польше», - заявил он.

Кроме того Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде установить на границе Украины и Польши мемориал примирения.

«Сегодня с президентом Дудой мы обсудили существующую историческую и уже современную проблематику. Я рад, что в наших отношениях нет никаких вопросов, которые мы бы не смогли решить диалогом и взаимопониманием. Это самое важное», - заявил он.

Зеленский отметил, что напряженные отношения между Украиной и Польшей стали «прекрасным подарком» для недругов.

«Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов - Польши и Украины для того, чтобы все «темные пятна» прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее. Я в это очень и очень верю», - подчеркнул глава Украинского государства.

Он добавил, что предложил Дуде совместно построить на границе Украины и Польши мемориал примирения.

Как сообщал УНИАН, Украина установила запрет на проведение польскими специалистами эксгумационных работ в местах гибели поляков из-за бездействия польских властей по предупреждению актов вандализма на могилах и памятниках украинцев в Польше, а также из-за бездействия польских властей по вопросу восстановления многочисленных разрушенных объектов.

22 февраля 2018 года тогдашний вице-премьер-министр, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко сообщил, что Украина просит Польшу восстановить разрушенные украинские памятники в этой стране, последовав примеру украинской стороны, которая расследует любые акты вандализма относительно польских памятников в Украине и восстанавливает их. Также Розенко заявил, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в вопросе совместных работ по поиску останков погибших соотечественников зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об Институте национальной памяти, который предусматривает запрет идеологии украинских националистов.