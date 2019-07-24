"Болезнь прогрессирует": отец Гриба заявил, что дальнейшее его прибывание в тюрьме приведет к смерти

Отец добавил, что еще неизвестно, куда будут этапировать Павла Гриба.

Обследования политзаключенного украинца Павла Гриба показали, что дальнейшее его пребывание за решеткой приведет к внутреннему кровотечению и смерти, заявил его отец Игорь Гриб. Читайте также"Фальшивое правосудие": МИД отреагировал на решение суда РФ по вердикту украинскому политзаключенному Павлу Грибу

Об этом сообщает Еспресо.TV. «Обследования Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождения Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождение в колонии и еще и этапирование будет - это прямой путь к смерти, потому откроется внутреннее кровотечение и все», - сказал Игорь Гриб.

По словам отца Гриба, пока неизвестно, куда будут этапировать его сына. Также Гриб рассказал, что встречался с президентом Владимиром Зеленским.

«За неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем реакции от Офиса президента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре.

Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму». 1 июля Павлу исполнился 21 год. 23 июля Верховный суд РФ признал законным вердикт украинскому политзаключенному.