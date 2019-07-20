США призвали Украину найти и наказать виновных в убийстве журналиста Шеремета

20 июля в Киеве состоялась акция памяти, приуроченная к третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета.

Посольство США в Украине призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста Павла Шеремета и привлечь виновных к ответственности.

20 июля в Киеве состоялась акция памяти, приуроченная к третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета. В ней приняли участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, коллеги, друзья и родные журналиста, пишет Громадське

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«На третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии», — отметил Тейлор во время своего выступления.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу Службы безопасности собраться 23 июля и доложить о ходе расследования по делу Шеремета.

Напомним, 24 мая 2019-го генпрокурор Юрий Луценко заявил о «серьезном прогрессе» в деле Шеремета, но никаких подробностей не раскрыл.

20 июля 2018-го медийные и правозащитные организации заявили, что требуют от Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины публичного отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Несмотря на требования журналистов, в день второй годовщины убийства Шеремета, публичного отчета о ходе расследования правоохранители не предоставили.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.

Убийство журналиста Павла Шеремета, расследование которого чиновники публично называли «делом чести», до сих пор остается нераскрытым. В Генпрокуратуре сообщили, что отрабатывают 4 версии об убийстве Павла Шеремета.

С момента убийства следствие отказывалось от обнародования существенной информации о ходе расследования, для которого была создана спецгруппа с привлечением ФБР.

Несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, сейчас в деле об убийстве Шеремета нет ни одного официального подозреваемого. В МВД заявляют, что расследование дела затрудняет российское гражданство Шеремета.

10 мая 2017 года журналисты представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета. В нем говорится о том, что сотрудник СБУ Игорь Устименко был у дома Шеремета в ночь перед убийством.

Соучредитель международного проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP Дрю Салливан считает, что украинская власть сознательно не расследует убийство журналиста.