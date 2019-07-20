Луценко заявил о "горячих" версиях в расследовании убийства Шеремета

По словам генпрокурора, допрошены сотни человек.

В уголовном деле об убийстве журналиста Павла Шеремета допросили сотни лиц, есть «горячие» версии.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», - написал Луценко.

Он призвал не пиариться на деле об убийстве журналиста.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

30 декабря 2018 года Луценко сообщал, что круг подозреваемых в убийстве журналиста сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

19 июля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в деле об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.

Сегодня, 20 июля, в день третьей годовщины убийства Шеремета президент Владимир Зеленский призвал генпрокурора, министра внутренних дел, руководителей Нацполиции и СБУ во вторник, 23 июля, доложить о ходе расследования дела.