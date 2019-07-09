Горбатюк указал виновника блокирования расследования дел Майдана в регионах

По словам главы департамента спецрасследований ГПУ, расследование блокирует Сергей Кизь.

После того, как Сергей Кизь возглавил департамент ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.

Об этом в эфире "Громадского" заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте такжеОбвиняемого в штурме Майдана экс-главу СБУ в Киеве выпустили из СИЗО - адвокаты

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", – отметил Горбатюк.

Он уточнил, что к полномочиям Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций относительно них.

"Именно с приходом на должность начальника Департамента того же самого Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не было отменено, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", – подчеркнул Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный суд наложил арест на часть улицы Институтской до завершения следственных действий по делу Майдана.