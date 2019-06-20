Суд наложил арест на часть улицы Институтской до завершения следственных действий

Суды уже несколько раз отказывали Управлению спецрасследований ГПУ в наложенные ареста на часть территории ул. Институтской, последний раз – 8 апреля.

Киевский апелляционный суд сегодня отменил решение Печерского районного суда города Киева, которым прокурорам Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры было отказано в наложении ареста на часть улицы Институтской.

Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Сергей Демьяненко.

"Суд отменил постановление Печерского райсуда и вынес новое, которым наложил арест на часть улицы Институтской до завершения следственных действий на ней", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать любые работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

Суды уже несколько раз отказывали Управлению спецрасследований ГПУ в наложении ареста на часть территории ул. Институтской, последний раз - 8 апреля.

13 мая начались подготовительные строительные работы в нижней части улицы Институтской. На одном из мест проведения следственных действий трактором было снято около 100 кв. м брусчатки. Из-за протестов общественности строительные работы были приостановлены.

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На брифинге на строительной площадке министр культуры Евгений Нищук и генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщили, что получили письмо от заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской о том, что следственные эксперименты в рамках расследования дел Майдана в нижней части Институтской завершены, потому там можно начинать строительные работы.

В то же время начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что следственные эксперименты там еще не завершены, поскольку в управление продолжают поступать ходатайства потерпевших о проведении дополнительных следственных действий, в удовлетворении которых отказать нельзя.

Также Горбатюк сообщил, что в Музее Революции достоинства пообещали не проводить строительные работы без согласования со следователями управления.