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В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненых военных (фото)

08:30, 05 июля 2019
Общество
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Некоторые военные получили ранения еще в 2018 году, другие – в последние недели / facebook.com/armyinform.com.ua

4 июля в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" Минобороны самолетом из Харькова доставили 12 бойцов, которые получили ранения в районе проведения ООС.

Некоторые военные получили ранения еще в 2018 году, другие – в последние недели. Об этом в Facebook сообщает АрміяInform.

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Защитники с тяжелыми ранениями, которые нуждаются в оперативном вмешательстве на нижние конечности, будут размещены в травматологическом отделении, а также в отделении реанимации столичного госпиталя. Бойцов, которые нуждаются в комплексной медицинской реабилитации, направят в Ирпенский военный госпиталь.

Сейчас идет второй этап медицинской реабилитации. Первый этап лечения прошел в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности в Харькове.

Как сообщал штаб ООС, оккупанты 4 июля били на всех направлениях, в ход шло запрещенное оружие, один военный погиб.

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Теги: #военные#Харьковпогода в Харькове