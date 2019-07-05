Оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие, один военный погиб

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям, заявили в пресс-центре Штаба ООС.

4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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Как сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook, боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" оккупанты 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил: два раза вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Березового – из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия; окраину Песков - из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза окраину Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Широкино – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 14 раз: вблизи Новогородского – из миномета калибра 120; дважды рядом с Крымским – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм; два раза окраину Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов; трижды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Попасная - из минометов калибра 120 и 82 мм; окрестности Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза рядом с Новолуганским – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; неподалеку от Хутора Свободного – из снайперской винтовки; вблизи Золотого-4 – из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, три - получили ранения и еще трое – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 4 июля двух оккупантов уничтожили и один ранен.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил четыре обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное – из стрелкового оружия; окраины Богдановки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Николаевка – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны два раза: неподалеку населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм; вблизи Новотошковского – из противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – сообщают в Штабе.