Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла полицейские пьянствовали целый день – ГБР

31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома, позже ребенок умер.

Полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, целый день употребляли спиртные напитки.

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Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил Громадському.

«Нами практически почасово, поминутно установлено их местонахождение после смертельного выстрела. Они продолжали вести обычный образ жизни, а именно - они злоупотребляли спиртными напитками целый день, целый вечер и даже в течение ночи», - сказал он.

В то же время Труба отметил, что, «к сожалению, медицина сейчас на таком этапе», что нельзя установить точное время и точную минуту употребления спиртных напитков.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Приходько и Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы был ранен 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

26 июня адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец заявил, что полиция способствовала уничтожению доказательств по делу об убийстве ребенка.

Адвокат подчеркнул, что стреляли из огнестрельного оружия по меньшей мере три человека, а возможно и четыре, включая несовершеннолетнее лицо. Однако следствие выдвинуло подозрение только двум полицейским.