Появились фото пустующих пляжей оккупированного Крыма

Также отмечается, что более-менее приемлемая заполненность пляжей наблюдается лишь в Судаке.

Большинство пляжей оккупированного Крыма по состоянию на 11 июня пустуют.

Скриншоты пустых пляжей сделаны с веб-камер и выложены на сайте «Южный курьер».

«Количество рабочих веб-камер на пляжах оккупированного Крыма с каждым разом все меньше и меньше. По некоторым населённым пунктам их не осталось вообще», - говорится в статье.

Также отмечается, что более-менее приемлемая заполненность пляжей наблюдается лишь в Судаке.

«Но это обусловлено тем, что значительная часть тамошних пляжей сейчас занята платными лежаками, поэтому основная масса отдыхающих ютится на небольших песчаных пятачках, чем и создается видимость количества», - говорится в сообщении.

Ранее в сети появились фотографии пустого и очень грязного пляжа в оккупированном Крыму.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.