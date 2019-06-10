цей матеріал доступний українською

В сети появились фотографии пустого и очень грязного пляжа в оккупированном Крыму

16:01, 10 июня 2019
Общество
771 0
Единственный пляж для местных очень загрязнен / фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Читайте также"Умершая республика": как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму (фото)

Фотографии пляжа в Саках опубликованы в Twitter сообществе RoksolanaToday&Крым25%.

«Саки. Уже ни в один санаторий не пускают местных даже по прописке. Пляж, еще не развороченный гаванью, по сути один, доступный местным. Грязный невероятно», - говорится в сообщении.

фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оккупация Крыма