В сети появились фотографии пустого и очень грязного пляжа в оккупированном Крыму

Согласно сообщению группы, в Саках местных не пускают ни в один санаторий даже по прописке.

Появились фотографии пустого и очень грязного пляжа в оккупированном Крыму.

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Фотографии пляжа в Саках опубликованы в Twitter сообществе RoksolanaToday&Крым25%.

«Саки. Уже ни в один санаторий не пускают местных даже по прописке. Пляж, еще не развороченный гаванью, по сути один, доступный местным. Грязный невероятно», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.