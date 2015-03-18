С сентября 2013 года количество сторонников вступления в Таможенный Союз в Украине снизилось втрое

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 до 24 февраля.

Исследование показало, что доля сторонников неприсоединения к этим объединениям выросла с 9% до 27%. То есть изменения, произошедшие в представлениях населения, имели две составляющие: часть людей изменила свои представления в пользу проевропейского интеграционного курса, а часть - люди, которые осуждают действия России, но не являются благосклонными к ЕС, - склоняются к самостоятельного курса для Украины.

Читайте такжеДля белорусских предпринимателей Таможенный союз страшнее девальвации - DW

В то же время, 13,1% респондентов не имеют определенного мнения по поводу присоединения Украины к ЕС или Таможенному союзу.

Кроме представлений о желаемом геополитическом курсе развития страны, участников опроса просили ответить, как бы они поступили, если бы сейчас состоялся референдум по вопросу, вступать ли Украине в Евросоюз. Ответы на эти вопросы несколько отличаются, ведь модель референдума побуждает делать выбор «за» или «против». Опрос продемонстрировал, что за вступление в ЕС готовы проголосовать 50,7% жителей Украины - это примерно на 4% больше, чем количество людей, которые считают проевропейский курс желанным, то есть часть людей склоняется к тому, чтобы проголосовать за ЕС как к более приемлемому, но не самому желательному варианту.

Против вступления в Евросоюз проголосовали бы 25,7%. Не принимали бы участия в таком референдуме 10,6%, не определились с выбором 13%.

Читайте такжеУкраина на последнем месте по интеграции с ЕС среди подписантов СА

В общем, если бы референдум по вступлению в ЕС проходил в феврале этого года, в нем, вероятно, приняли бы участие 76,4% населения, а голоса разделились бы следующим образом: 66,4% - за вступление в ЕС, 33,6% - против.

Как отмечают эксперты КМИС, проевропейские настроения в Украине усилились после февраля 2014 года - то есть не столько в связи с событиями Майдана, сколько в связи с агрессией России против Украины.

«Протесты Евромайдана имели неоднозначный эффект: они не привели к увеличению поддержки вступления в ЕС (в сентябре 2013-го, до событий Євромайдана, за ЕС были готовы проголосовать 43%, в феврале 2014-го - около 42%), зато активизировали пророссийские настроения, особенно на востоке и юге, поэтому за время Евромайдана доля противников вступления в Евросоюз увеличилось с 30% до 37%. Однако после аннексии Крыма и начала вооруженного противостояния на востоке значительная часть людей изменила свои взгляды: доля противников вступления в ЕС уменьшилось с 37% в феврале 2014-го до 26% в феврале 2015-го, а доля готовых проголосовать за вступление в ЕС, выросла с 42% в феврале 2014-го до 51% в феврале 2015-го», - отмечают эксперты.

***

Опрос проводился методом личного интервью. Исследование охватило 2013 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме Крыма) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

В Донецкой и Луганской областях исследование проводилось как на территориях, подконтрольных Украине, так и на оккупированных территориях.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным опроса DW-Trend, три четверти украинцев (73%) поддерживают вступление Украины в Евросоюз, причем почти половина (43%) - в ближайшие 5 лет.