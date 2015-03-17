Пореченков собрался снова приехать к боевикам на Донбасс

Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Симферополе, передает ТАСС.

«На Донбасс я еще раз поеду, и не только с фильмами, но и просто поддержать ребят. Моя позиция не поменяется, несмотря на массированную бомбардировку со стороны Украины. Я поддерживаю ребят, которые борются за свою независимость», — отметил Пореченков.

Читайте такжеСкандальный российский актер Пореченков приехал на съемки фильма в оккупированный Крым - СМИ

В то же время режиссер Виталий Павлов сообщил, что уже получил приглашение от боевиков самопровозглашенной «ДНР» приехать на Донбасс с презентацией нового фильма «Чудо в Крыму», главную роль в котором сыграл Пореченков. Презентация картины запланирована на конец 2015 года. Это первый российский художественный фильм, который сняли в Крыму.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск российского актера Михаила Пореченкова. Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).