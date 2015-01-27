СБУ объявила в розыск Пореченкова

Информация о розыске появилась на сайте Министерства внутренних дел в разделе "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования".

Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

В СБУ отметили, что Пореченков исчез в Донецкой области 31 октября 2014 года.

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В информации указано, что суд дал разрешение на задержание подозреваемого с целью привода.

Напомним, ранее в Донецк приезжали российский певец Иосиф Кобзон, который пел вместе с «головой ДНР» Александром Захарченко, и российский актер Михаил Пореченков, который стрелял в каске с надписью «Пресса» в сторону украинских военных в аэропорту Донецка.