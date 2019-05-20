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Полторак удалил фотоколлаж, где он позирует на фоне "руин Кремля"

18:37, 20 мая 2019
Общество
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Примерно через 40 минут после публикации Полторак удалил коллаж / фото УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полторак удалил фотоколлаж на фоне взорванных башен московского Кремля, который он разместил вместе с благодарностью за поддержку.

Соответствующий пост Полторак разместил на своей странице в Facebook около двух часов назад.

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В комментариях пользователи соцсети начали обсуждение картинки. В ответ на комплименты Полторак написал "спасибо".

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Через 40 минут Полторак удалил коллаж, однако в истории редактирования поста видно, что раньше в нем содержался один мультимедийный файл.

Удаленный Полтораком коллаж в Facebook

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.

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Теги: #Полторак