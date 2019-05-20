"Мы идем вперед": Полторак перед отставкой опубликовал фото на фоне "руин Кремля"

Степан Полторак подчеркнул, что в Украине создана мощная армия патриотов.

Министр обороны Украины Степан Полторак, который сразу после инаугурации Владимира Зеленского подал заявление об отставке, поблагодарил всех за поддержку, разместив фото на фоне «руин Кремля».

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас», - написал он.

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Полторак подчеркнул, что в Украине создана мощная армия патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору.

«Украинцы, вы - лучшие! Мы идем вперед! Победа за нами! Слава Украине!», - отметил Полторак.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.