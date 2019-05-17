В Херсоне в ЛГБТ-марше принял участие сотрудник посольства Германии в Украине (фоторепортаж)

Участников шествия охраняли около 150-ти сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии.

Руководитель юридического и консульского отдела посольства Германии в Украине Енса Краус-Массе принял участие в марше «За разнообразие и против дискриминации», который прошел 17 мая в Херсоне.

Как сообщает корреспондент УНИАН, господин Енса Краус-Массе прошел с участниками шествия, повязав на себя радужный флаг – один из символов ЛГБТ-сообщества.

Марш, которым завершился третий Херсонский квир-форум, был проведен на одной из центральных улиц города – улице Суворова. В нем участвовали около 50-ти человек: представители ЛГБТ-инклюзивных и правозащитных организаций.

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По словам одной из организаторов квир-форума и марша, руководителя общественной организации «Иная», Марины Усмановой, цель этих мероприятий – привлечь внимание общественности к нездоровой, по словам Усмановой, ситуации, возникшей в связи с принятиями рядом местных советов, в том числе и Херсонским горсоветом, обращения. В нем представителей ЛГБТ-сообщества называют главной угрозой для института семьи.

«На самом деле у украинских семей масса других серьезных проблем, связанных с низким уровнем жизни, отсталыми медициной и образованием. Но людей почему-то хотят от этого отвлечь, переключив их внимание на ЛГБТ», - сказала Марина Усманова.

Участников шествия охраняли около 150-ти сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Во время мероприятия обошлось без серьезных инцидентов. Только один из активистов партии «Национальный корпус», дежуривший в агитационной палатке недалеко от места проведения шествия, громко выражал свое возмущение этим мероприятием. Но сотрудники полиции не подпустили его к участникам шествия.

После шествия ЛГБТ-активисты покинули место проведения мероприятия на автобусе, который подогнали к финишной точке шествия.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими.