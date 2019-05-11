В Одесской области суд арестовал мужчину за стрельбу по полицейским

42-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В Одесской области суд постановил арестовать злоумышленника, стрелявшего в полицейских, которые прибыли на вызов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 42-летний подозреваемый в покушении на жизнь двух сотрудников полиции в Великомихайловском районе взят под стражу.

«Как выяснилось, в начале мая, прибыв в село Гиржево на вызов по информации об избиении местной жительницы, патрульные полицейские обнаружили нетрезвого гражданина. В грубой форме мужчина отказался общаться с правоохранителями и начал скрываться в доме», - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, после попытки полицейских приблизиться к дому, мужчина открыл огонь - 5 раз стрелял в сторону полицейских, попав в служебный автомобиль.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в полиции заявили, что разыскивают Павла Чумаченко, 1977 года рождения, обстрелявшего автомобиль с полицейскими в селе Гиржево Великомихайловского района Одесской области. На текущей неделе мужчину задержали.