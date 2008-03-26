Томенко призывает срочно рассмотреть ситуацию со здравоохранением в Киеве

Председатель ВСК ВР по вопросам расследования деятельности киевской власти Николай ТОМЕНКО призывает правительство безотлагательно рассмотреть вопрос о ситуации в сфере здравоохранения в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, на последнем заседании ВСК рассматривались материалы рабочей комиссии Министерства здравоохранения, созданной еще в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, о проверке деятельности Главного управления здравоохранения, медицинского обеспечения КГГА и лечебно-профилактических учреждений Киева. Он отметил, что предоставленные материалы свидетельствуют о многочисленных нарушениях действующего законодательства в этой сфере. “Рабочая комиссия акцентирует внимание на необходимости привлечения к ответственности должностных лиц, которые, в частности, организовывали проведение тендеров с нарушением законодательства”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что с момента проведения этой проверки, ситуация в столице со сферой здравоохранения, согласно выводам экспертов, не улучшилась, а ухудшилась. Учитывая это, Н.ТОМЕНКО направил соответствующие материалы в Кабинет министров Украины и министру здравоохранения.