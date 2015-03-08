На Львовщине после 11 дней перерыва возобновили водоснабжение Борислава и Схидныци

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, областная власть держит на контроле данную ситуацию с целью недопущения дальнейших отключений.

Читайте такжеНа Львовщине вторые сутки без водоснабжения остаются города Трускавец и СтебникКак сообщал УНИАН, 24 февраля в 16:30 из-за задолженности КП «Бориславводоканал» за потребленную электроэнергию в размере 1,5 млн грн. перед ПАО «Львовоблэнерго» обесточило водозабор «Рыбник». В результате этого было прекращено водоснабжение абонентов г. Борислава и пгт Сходница (около 13 000 потребителей).