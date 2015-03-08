На Львовщине после 11 дней перерыва возобновили водоснабжение Борислава и Схидныци
11:43, 08 марта 2015Общество
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На Львовщине вечером 7 марта восстановили водоснабжение города Борислава и курортного поселка Схидница, которое было прекращено 24 февраля за долги КП „Бориславводоканал” перед ПАО „Львовоблэнерго”.
В отключенных за долги городах Львовской области восстановлено водоснабжение / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, областная власть держит на контроле данную ситуацию с целью недопущения дальнейших отключений.
Читайте такжеНа Львовщине вторые сутки без водоснабжения остаются города Трускавец и СтебникКак сообщал УНИАН, 24 февраля в 16:30 из-за задолженности КП «Бориславводоканал» за потребленную электроэнергию в размере 1,5 млн грн. перед ПАО «Львовоблэнерго» обесточило водозабор «Рыбник». В результате этого было прекращено водоснабжение абонентов г. Борислава и пгт Сходница (около 13 000 потребителей).
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