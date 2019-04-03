Выходные в апреле 2019: сколько дополнительных выходных получат украинцы

Пасха подарит украинцам четыре выходных подряд.

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь Пасхи, которая в этом году выпадает на 28 число. Всего же в апреле украинцы будут отдыхать 10 дней.

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Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

Выходные в апреле

- 27 апреля - суббота, выходной;

- 28 апреля - воскресенье, Пасха, выходной;

- 29 апреля - понедельник, выходной в честь праздника Пасхи;

- 30 апреля - вторник, выходной, который придется отработать в субботу, 11 мая.

Как сообщалось, в 2019 году у украинцев будет ряд "длинных" выходных. Смотрите календарь выходных и праздничных дней на УНИАН.