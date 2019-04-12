"Самое ужасное фото!": постаревшая Пугачева на обложке журнала напугала сеть своим лицом
08:28, 12 апреля 2019Общество
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По мнению комментаторов, снимок получился не самый удачный и Пугачева выглядит на нем постаревшей.
Фото разместили в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram / Instagram Алла Пугачева
В сети появилось фото Аллы Пугачевой на обложке журнала. Многие пользователи сочли снимок неудачным.
Фото разместили в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram.
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По мнению комментаторов, снимок получился не самый удачный и Пугачева выглядит на нем постаревшей.
"На обложке самое ужасное фото которое я видела! Да ещё крупным планом!", "Она все молодится. Пора понять, что стареющей женщине важно налаживать отношения с внуками, а не хайповать с моложавым Галкиным", "Ужас, как мумия", - написали в комментариях под фото пользователи.
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