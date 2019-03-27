В Харькове на взятке $5 тысяч попался майор полиции

Правоохранитель за взятку обещал содействие в решении вопроса о не привлечении харьковчанина к уголовной ответственности за разбой.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали майора полиции, старшего оперупоуполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области, за получение неправомерной выгоды в размере $5 тыс.

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Как официально сообщает Государственное бюро расследований, по предварительной информации, правоохранитель за $5 тыс. обещал содействие в решении вопроса о не привлечении харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды.

Задержание происходило при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области и Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Решается вопрос о сообщении полицейскому подозрения в совершении преступления (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также следователи теруправления ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.