В Одессе при получении 30 тысяч гривень взятки задержаны двое таможенников
15:17, 23 марта 2019Общество
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Должностные лица требовали взятку за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки предприятия.
Процессуальные и следственные действия продолжаются \ фото УНИАН
В Одессе при получении 30 тыс. грн взятки задержаны двое таможенников.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, должностные лица за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки соблюдения кассовой дисциплины, требовали от предпринимателя взятку в размере 30 тыс. грн.
Накануне после получения указанной суммы двое сотрудников Одесской таможни задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Процессуальные и следственные действия продолжаются.
Прокуроры планируют сообщить задержанным о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.
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