В Одессе при получении 30 тысяч гривень взятки задержаны двое таможенников

Должностные лица требовали взятку за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки предприятия.

В Одессе при получении 30 тыс. грн взятки задержаны двое таможенников.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, должностные лица за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки соблюдения кассовой дисциплины, требовали от предпринимателя взятку в размере 30 тыс. грн.

Накануне после получения указанной суммы двое сотрудников Одесской таможни задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Процессуальные и следственные действия продолжаются.

Прокуроры планируют сообщить задержанным о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.