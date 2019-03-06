Раскрытого на взятке финансиста Львовского горсовета отстранили от работы

Во львовской мэрии пообещали содействовать правоохранительным органам.

Начальника управления финансового контроля Львовского городского совета, которого вчера задержали по подозрению в получении взятки, отстранили от работы из-за следствия.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

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«Львовский городской совет осуждает любые проявления взяточничества со стороны должностных лиц. Нечестные люди не имеют права работать в органах местного самоуправления или любых других структурах.

Если факты незаконных действий должностного лица будут подтверждены, Львовский городской совет требует от правоохранителей объективного расследования и наказания. Мэрия со своей стороны будет способствовать действиям правоохранительных органов», — отметил и.о. городского головы Львова Геннадий Васькив.

Накануне сообщалось, что во Львове полиция задержала на взятке руководителя одного из управлений Львовского городского совета. Чиновник улучшал свое материальное положение с помощью "откатов" за согласование сметной документации.