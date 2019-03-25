В ГПСУ рассказали, что могут скрывать боевики "ЛНР" по ту сторону заблокированного КПВВ "Золотое"

Со стороны оккупантов не осуществляется пропуск на КПВВ "Золотое".

Ситуация с работой пункта пропуска "Золотое" в Луганской области остается неизменной. Со стороны террористической "ЛНР" продолжают блокировать КПВВ из-за возможного желания скрыть свои военные позиции от международных наблюдателей.

Такое мнение озвучил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Обозреватель». Он отметил, что речь может быть о достаточно большом количестве российской техники в направлении Луганска.

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"Ситуация остается неизменной, к сожалению, российские террористические войска отказываются пропускать лиц и транспортные средства через линию разграничения в данном направлении. Почему со стороны оккупантов не осуществляется пропуск на КПВВ "Золотое", трудно сказать. Скорее всего, речь идет о том, что у террористов достаточно крупные силы российской техники, возможно даже личного состава. Они боятся, чтобы эти позиции не стали известны, в том числе и международным наблюдателям, которых они также не пускают на отдельные объекты", – сообщил он.

По словам спикера, представители всех украинских контрольных служб осуществляют на своих рабочих местах пропуск жителей "серой зоны". Слободян добавил, что это те люди, которые каждое утро ездят через КПВВ на работу в другие населенные пункты, а вечером возвращаются домой.

"Представители всех контрольных служб, которые входят в состав Объединенных сил, осуществляют на своих рабочих местах пропуск тех лиц, которые проживают в так называемой серой зоне. Это люди, которые работают, допустим, в Лисичанске и в других населенных пунктах, не пересекают линию разграничения, а следуют через КПВВ, чтобы утром поехать на работу, а вечером вернуться домой. Вчера было оформлено 200 таких лиц, но подчеркиваю, что они не пересекали линию разграничения", – пояснил он.

Решение этого вопроса возможно только в рамках Минского формата, отметил Слободян. Вопрос пропуска людей через КПВВ "Золотое" поднимался неоднократно и будет еще обсуждаться, сказал он.

"Думаю, что полноценная работа КПВВ "Золотое" могла бы существенно улучшить положение граждан, временно проживающих под оккупацией, предоставить им логистическую помощь в решении, в том числе, бытовых вопросов. КПВВ заработает, если будет достигнуто соглашение. Решение проблемы возможно только в рамках диалога в Минске. Украинская делегация уже неоднократно поднимала этот вопрос и, насколько мне известно, будет еще это обсуждать", – сообщил спикер ГПСУ.