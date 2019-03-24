Украинская сторона открыла пункт пропуска "Золотое" на Луганщине

Сообщений относительно нарушений работы КПВВ пока не было.

Пропуск людей и транспортных средств через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» в Луганской области с украинской стороны открыт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Сегодня КПВВ «Золотое» был открыт. Сообщений о нарушениях его работы на данный момент не было», - отметил собеседник агентства.

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В то же время представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что на днях украинская сторона направила дипломатическую ноту странам «нормандского формата», в том числе Российской Федерации, и сообщила, что 24 марта КПВВ «Золотое» будет открыт. «Планы РФ - другие. Их план - полная изоляция оккупированного Донбасса. Сегодня мы через видеонаблюдение могли увидеть территорию за КПВВ «Золотое». Там - запустение, отсутствие дороги, ни намека на пункт пересечения, никакого движения для разминирования территории, установки пунктов проверки документов, санузлов», - написала Геращенко.

«На нормандском формате была достигнута договоренность об открытии КПВВ «Золотое». И мы требуем от Путина держать свое слово», - отметила она.

«А «Золотое» мы откроем. Чтобы жителям оккупированных территорий было легче и удобнее приезжать в подконтрольные украинским властям регионы», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Украина оборудовала КПВВ «Золотое» еще 31 марта 2016 года, но боевики уже несколько раз срывали его открытие.

До этого времени в Луганской области функционировал единственный КПВВ - «Станица Луганская», через который линию разграничения можно пересечь только пешком.

23 марта 2019 года в командовании Объединенных сил заявили, что пограничники готовы 24 марта начать пропуск граждан через КПВВ «Золотое». Позже, в этот же день, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для открытия 24 марта КПВВ «Золотое».