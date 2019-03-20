Вятрович рассказал, как историю украинских городов освободят от российских имперских мифов

Историк подчеркнул необходимость "лишение имперского наследия, которое используется для российского имперского влияния на Украину".

Украина в процессе лишения наследия России пересмотрит историю Днепра, Одессы и других городов, которые, как официально принято считать, были основаны во времена Российской империи.

Как будет происходить деколонизация истории Украины, рассказал директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает «Обозреватель». По его утверждению, крупные города юга Украины на сотни лет старше, чем написано в учебниках истории.

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Города на юге Украины и их нынешние датировки привязывается к их присоединению к Российской империи. Большинство из них датируется концом 18 века, хотя они имеют более глубокую историю", — пояснил Вятрович.

По словам историка, самый яркий пример — это Одесса, которой "укоротили возраст вдвое".

"Надо говорить о 600-летии Одессы. Город Днепр имеет историю глубже на несколько сотен лет, чем история Екатеринослава, от которого сейчас начинают отсчет. Еще более глубокую историю имеет Севастополь — здесь можно дойти до античности. Также речь идет о Симферополе, Павлограде, Херсоне, Первомайске и других городах", — перечислил он.

"Список не окончательный. Мы приглашаем историков и специалистов, чтобы дополнить его", — заявил Вятрович.

Глава УИНП подчеркнул, что вслед за пересмотром истории "должны идти политические решения, которые закрепят новые даты основания этих городов, опираясь на исторические исследования".

Историк подчеркнул необходимость "лишения имперского наследия, которое используется для российского имперского влияния на Украину".

"Мы видим, как не только советская история, но и история времен Российской империи используется Россией для оправдания своих претензий к Украине, для оправдания своей агрессии. Вспомним историю многолетней давности о "Новороссии", о том, что юг и восток Украины всегда были российскими", — заявил директор УИНП.

"Аргументами в этой дискуссии использовались топонимы, связанные с Российской империей, памятники, которые там стояли. Использовалась переписанная история этих регионов, когда речь шла о том, что те или иные населенные пункты и города там появлялись только после прихода Российской империи. На самом деле это один из российских мифов, который был подхвачен советской властью, и сейчас снова подхватывается современной российской властью", — добавил он.