Лозунг "Бандера придет - порядок наведет" удивил бы самого проводника ОУН - Вятрович

Владимир Вятрович убежден, что не стоит исторических фигур "привлекать к современной политике" и идеализировать их.

Современное лозунг, который часто используют националистические организации, "Бандера придет - порядок наведет", удивил бы проводника ОУН Степана Бандеру.

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает Радио Свобода.

По его словам, не стоит исторических фигур "привлекать к современной политике" и идеализировать их.

"Эта странная фраза "Бандера придет - порядок наведет!", я думаю, что от нее удивился бы сам Бандера, который все-таки исповедовал, очевидно, принцип опоры на собственные силы, а не ходил по городу, говоря о том, что "Петлюра придет - порядок наведет!" или "Коновалец придет - порядок наведет!". Это и актуализация истории, которая не дает возможности понять, чем действительно было прошлое", - пояснил Вятрович.

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Как отметил Вятрович, в том, что сегодня большой популярностью в Украине пользуются, в частности, такие исторические персонажи как Степан Бандера, Симон Петлюра или Иван Мазепа, большую роль сыграла российская пропаганда.

"Пропагандистский напор России относительно этих фигур тоже сыграл роль, в том, что именно эти фигуры и до сих пор больше всего привлекают внимание украинцев. Я считаю абсолютно естественным то, что в Украине сейчас, в ответ на все эти пропагандистские усилия Российской Федерации, происходит активное переосмысление прошлого", - сказал он.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН (б).

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул необходимость правильной интерпретации боя под Крутами.