Яценюк о теракте в Харькове: "сегодня нам нанесли очередной коварный удар"

«Сегодня нам нанесли очередной коварный удар. Именно так и действуют террористы. Мерзавцы, которые убили наших сограждан во время мирного марша в Харькове, целились в наше достоинство и нашу память», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что террористы выбрали святой для нас день, когда Украина чтит Героев Небесной сотни.

«Но мы не испугаемся и не отступим ни от нашей цели, ни от наших ценностей. Мы сплотимся, мы станем сильнее, мы победим», - заверил Яценюк.

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«Мое глубокое соболезнование семьям погибших и раненых. Вечная память павшим. Герои не умирают», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня в Харькове во время мирного шествия в память о погибших героях ”Небесной сотни” и участников АТО. Погибло двое и 10 человек ранены.

В Харькове введен наивысший уровень террористической угрозы. СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию ”в результате которой уже задержаны 4 участника подрыва и изъято оружие, включая гранатомет”.