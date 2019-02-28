Выбираем смеситель для ванной комнаты

Идеальный смеситель должен быть простым в эксплуатации, подходить по размеру, быть плавным, доступным для детей, а также иметь встроенный ограничитель горячей воды, который защитит от ожогов.

Смеситель - главный атрибут в ванной комнате. Можно обойтись без душевой кабины, ванны или сушилки, но без крана - никак. Помимо своей основной функции, он способен эффектно дополнить интерьер.

Идеальный смеситель должен быть простым в эксплуатации, подходить по размеру, быть плавным, доступным для детей, а также иметь встроенный ограничитель горячей воды, который защитит от ожогов. Сегодня разберемся в некоторых характеристиках, которые очень важно учесть при выборе.

На рынке можно встретить самые разнообразные смесители для ванной комнаты, различных дизайнов и конструкций. Если хотите приобрести качественную модель, которая прослужит вам достаточно долго, отнеситесь к выбору со всей ответственностью. В первую очередь стоит определиться - с какой целью и где будет использоваться смеситель.

Виды

Выбирая смесители, стоит отдать предпочтение той модели, которая идеально впишется в декор комнаты. Выделяют 4 основных вида смесителей:

Однорычажные - наиболее популярный вариант, они долговечны и легки в использовании.

Двухвентильные - идеальный выбор для оформления ванной в классическом стиле и в стиле ретро.

Термостатические - поддерживают определенную температуру в течение купания.

Бесконтактный - работает с помощью инфракрасного датчика - означает, что кран будет дольше сохранять товарный вид.

Покупая вентильные модели, следует помнить, что эффективность их использования находится на низком уровне. Внешний вид не особо радует, но ремонт такой модели обойдется вам дешевле. Шаровые смесители более эффективны и удобны в использовании, но они плохо переносят растворенные в воде соли и твердые частицы.

Бренд

К сожалению, рынок сантехники переполнен продукцией плохого качества, поэтому многих интересует каким брендам стоит отдать предпочтение. Рекомендуется обращать внимание на такие проверенные фирмы как: Hansgrohe, Grohe, Herbeau, Teka и др. Модели этих производителей стоят недешево, но у них красивый дизайн и почти неограниченный срок эксплуатации.

Смесители отечественного производства характеризуются хорошим соотношением цены / качества. Они пользуются большим спросом среди населения. Главное не покупать китайские модели, которые быстро выходят из строя и портят качество воды.

Совершенно неважно, какую модель вы хотите приобрести, всегда обращайте внимание на наличие сертификата и официальной гарантии.

Материал

Материал крана - очень важный критерий при выборе. Многие ведущие производители предпочитают использовать при изготовлении латунь. Этот материал защищен от коррозии и других неблагоприятных факторов. Чтобы придать ванной эстетического вида, краны из латуни покрывают хромом, потому что она гигиеническая и имеет высокие показатели прочности.

Перед покупкой сантехники стоит проконсультироваться с продавцом в магазине, чтобы уточнить все особенности и нюансы смесителя. Сразу определитесь, что именно вы хотите видеть в своем смесителе. Максимально подробно объясните консультанту полную картину того, что вы хотите видеть в смесителе и вам подберут и установят смеситель превосходного качества.

Источник – Империя Сантехники