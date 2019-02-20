Суд объявил дату рассмотрения апелляции защиты Мангера
Заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, назначено на 17.10 четверга, 21 февраля.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда в Facebook. "Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в отношении подозреваемого Мангера, назначено на 21 февраля 2019 года (17 ч 10 мин)", - говорится в сообщении.
В соответствии с требованиями УПК Украины, автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Иван Рыбак, Николай Ященко.
Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.
По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского.
4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.
11 февраля 2019 года Луценко сообщил, что Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п.11, п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК (теракт), и это преступление подследственно СБУ.
15 февраля суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля Мангер вышел на работу.
19 февраля Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева о применении меры пресечения в отношении Мангера.