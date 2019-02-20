Суд объявил дату рассмотрения апелляции защиты Мангера

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты главы Херсонского облсовета по делу об убийстве Екатерины Гандзюк назначено на завтра.

Заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, назначено на 17.10 четверга, 21 февраля.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда в Facebook. "Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в отношении подозреваемого Мангера, назначено на 21 февраля 2019 года (17 ч 10 мин)", - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями УПК Украины, автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Иван Рыбак, Николай Ященко.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля 2019 года Луценко сообщил, что Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п.11, п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК (теракт), и это преступление подследственно СБУ.

15 февраля суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля Мангер вышел на работу.

19 февраля Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева о применении меры пресечения в отношении Мангера.