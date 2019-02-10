В центре Киева вторые сутки перекрыто движение троллейбусов из-за аварии на водопроводе

Также из-за работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях «Киевводоканала» по ул. Дорогожицкая, 2 внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов № 19, 23.

В Киеве в связи с аварией на водопроводной сети изменено движение троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс».

«10 февраля продолжается выполнение работ по ликвидации аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25. Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. Вячеслава Чорновила до Майдана Незалежности закрыто», - говорится в сообщении.

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Для обеспечения пассажирских перевозок организовано движение: временного автобусного маршрута № 16Тр «Майдан Незалежности - ул. Дорогожицкая»; троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»; троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Туполева до станции метро «Площадь Льва Толстого»; троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

«Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе», - добавили в компании.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению проезжей части после аварии на сетях «Киевводоканала» (ул. Дорогожицкая, 2). Поэтому ранее внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов № 19, 23.

В частности, движение троллейбусов маршрута № 19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по улице Юрия Ильенко.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева авто вылетело на тротуар и врезалось в террасу ресторана.