Суд отпустил под личное обязательство дочь нардепа Березкина

Викторию также обязали сдать паспорт для выезда за границу.

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратура (САП) в части избрании для дочери депутата Верховной Рады Виктории Березкиной меры пресечения, отказав в залоге 10 млн гривен, избрав для нее личное обязательство.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Игорь Глушко.

По его словам, заседание суда состоялось в пятницу.

"В залоге 10 млн гривен отказали. Избрали меру пресечения - личное обязательство", - сказал адвокат.

По его словам, Викторию также обязали сдать паспорт для выезда за границу.

Решение суда действует до 8 апреля и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, САП просила суд избрать для Виктории Березкиной залог в 10 млн гривен как меру пресечения.

Ранее Березкина сообщила, что по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы выяснить, в чём её подозревают.