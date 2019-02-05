Порошенко допустил участие журналистов в новом проходе кораблей через Керченский пролив

Президент не стал конкретизировать, когда состоится очередной проход украинских кораблей через Керченский пролив, но отметил, что на кораблях будут только добровольцы, журналисты и эксперты ОБСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина будет отстаивать свое право свободного прохода через Керченский пролив.

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Отвечая на вопрос, когда в третий раз крымчане увидят в Керченском проливе украинский флаг, когда там появится «украинский конвой», он ответил «я не буду вам говорить когда, потому что пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, и очень просится (первый вице-спикер) Ирина Геращенко. Мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания и правда с нами».

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Порошенко отметил, что Украина никогда не признает факт оккупации Керченского пролива и Азовского моря. «Мы 100% будем требовать обеспечения свободного пользования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с Конвенцией ООН о свободе мореплавания», - подчеркнул глава государства.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.