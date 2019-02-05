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Порошенко допустил участие журналистов в новом проходе кораблей через Керченский пролив

02:45, 05 февраля 2019
Общество
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Порошенко отметил, что Украина никогда не признает факт оккупации Керченского пролива и Азовского моря / фото УНИАН

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Отвечая на вопрос, когда в третий раз крымчане увидят в Керченском проливе украинский флаг, когда там появится «украинский конвой», он ответил «я не буду вам говорить когда, потому что пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, и очень просится (первый вице-спикер) Ирина Геращенко. Мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания и правда с нами».

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Порошенко отметил, что Украина никогда не признает факт оккупации Керченского пролива и Азовского моря. «Мы 100% будем требовать обеспечения свободного пользования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с Конвенцией ООН о свободе мореплавания», - подчеркнул глава государства.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.

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Теги: #журналисты#Порошенко#Керченский пролив