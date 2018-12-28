Полторак анонсировал новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив

По его словам, Украина точно не откажется от права свободного прохода через Керченский пролив.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда и в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив.

Об этом он сказал в интервью на телеканале «ZIK», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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«Мы не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», - подчеркнул Полторак.

«Переход первый, и второй не отличался никак по организации и подготовке, по порядку прохода, по планированию он был осуществлен планово», - добавил он.

По словам министра, Россия посмотрела на то, что в планах Украины дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить украинское группировки в Азовском море, поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями.

Полторак подчеркнул, что будут и следующие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.

«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», - акцентировал Полторак.

Напомним, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».