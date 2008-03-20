Контроль за реформированием СБУ возложен на Богатыреву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил Концепцию реформирования Службы безопасности Украины, одобренную решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 г.

Об этом идет речь в Указе Президента “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «О Концепции реформирования Службы безопасности Украины», текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Настоящим документом Комиссии по разработке проектов Концепции реформирования СБУ и Комплексной целевой программы реформирования Службы безопасности Украины поручено подать в трехмесячный срок в установленном порядке на утверждение Президенту Украины проект Комплексной целевой программы реформирования СБУ.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ от 20 марта 2008 года вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО от 15 февраля 2008 года, Кабинет Министров Украины должен обеспечить усовершенствование формирования и реализации бюджетной политики в сфере государственной безопасности, с учетом практики государств – членов Европейского Союза;

учесть в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предложения Службы безопасности Украины относительно увеличения к обоснованным потребностям бюджетных расходов на ее содержание и реформирование в этом году;

предусматривать с учетом реформирования СБУ соответствующее финансовое, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение Службы и ее кадрового состава на последующие годы.