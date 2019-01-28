В Крыму задержали киевлянина, якобы облившего памятник "зеленым человечкам"

По словам Москальковой, задержанный не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, и хочет дать некую политическую огласку.

В Крыму задержали жителя Киева, который якобы облил краской памятник «зеленым человечкам» в Симферополе.

Об этом сообщает «Интерфакс».

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен заверяет, что задержанному обеспечено трехразовое питание, за медицинской помощью он не обращался, спальное место у него имеется. В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

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"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место. Но для меня как уполномоченного главное, чтобы не было нарушений процессуального законодательства и условий содержания под стражей", - отметила омбудсмен.

Памятник "зеленым человечкам" - российским военным без опознавательных знаков, которые в рамках спецоперации захватывали Крымский полуостров в феврале-марте 2014 года - открыли 11 июня 2016 года неподалеку от крымского парламента в Симферополе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против