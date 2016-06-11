В оккупированном Симферополе открыли памятник "вежливым людям" (фото)

Двухметровый боец в полном обмундировании и с автоматом на плече, дарящая ему цветы девочка и кошка – такова скульптура, выполненная из бронзы, передает "Крым.Реалии".

"В феврале-марте 2014 года фотографии крымчан российскими военными тиражировались в российских СМИ, они и легли в основу скульптуры авторства члена Союза художников СССР Салавата Щербакова", - говорится в сообщении.

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Открытие памятника приурочили ко Дню России, который отмечается 12 июня. Это – второй памятник российским военным в Крыму. Первый появился в Бахчисарайском парке миниатюр.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.