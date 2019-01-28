Стало известно, где в Украине больше всего проституток

По количеству лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУоАП "Занятие проституцией" лидирует Днепропетровская область.

В 2018 году в Днепропетровской области обнаружили 169 человек, занимавшихся проституцией, а в Ивано-Франковской и в Крыму таковых не нашли.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос журналиста УНН.

Так, по количеству лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУоАП "Занятие проституцией" лидирует Днепропетровская область - 169 человек. За ней Одесская область - там обнаружили 160 человек. Далее Николаевская - 97 человек. В городе Киев - 85.

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В то же время, ни одного человека, который занимался проституцией, правоохранители не обнаружили в Ивано-Франковской области и АР Крым. В Волынской области обнаружили одного человека, в Черниговской - 3, в Черновицкой - 6.

В целом в Днепропетровской области обнаружили 278 админправонарушений за занятие проституцией. В Одесской - 223, в Николаевской - 174, в Херсонской - 98. В Киеве в прошлом году обнаружили 87 админправонарушений. Никаких админправонарушений не обнаружили в Ивано-Франковской области и в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали турка, который организовал секс-туры с участием несовершеннолетних девушек.