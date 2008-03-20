Янукович требует прозрачной схемы поставок газа

Лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует введение парламентского контроля по обеспечению Украины газом в связи с непрофессиональными действиями правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«Нет прозрачности в этом процессе (переговорном процессе с Россией – УНИАН). Мы предложили, чтобы этот процесс был подконтрольный парламенту. Но пока мы не получили ответа – ни от правительства, ни от Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.