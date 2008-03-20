Внимание Тимошенко обращают на проявления «дремучей» русофобии

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Игорь ШАРОВ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с письмом, в котором высказывается обеспокоенность «ксенофобскими настроениями на бытовом уровне в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета, в письме обращается внимание Ю.ТИМОШЕНКО на тенденцию роста правонарушений в среде молодежи, совершенных на почве национальной или расовой нетерпимости.

В письме приводятся данные Конгресса национальных обществ Украины, что в 2007 году «жертвами насильственных действий на почве расовой, национальной и религиозной ненависти стали 70 человек, при этом в 6 случаях - с фатальными последствиями».

«Ксенофобские настроения на бытовом уровне в Украине достаточно высоки», - отмечает И.ШАРОВ.

Ссылаясь на данные Института социологии НАНУ, председатель комитета отмечает, что эти настроения имеют тенденцию к росту. «Это наблюдается в сфере взаимоотношений между населением востока и запада страны, во взаимоотношениях межрегиональных групп, инокультурных объединений», - отметил И.ШАРОВ.

Он отметил, что «среди украинцев встречаются проявления «дремучей» русофобии». От имени комитета И.ШАРОВ обращается к премьер-министру с просьбой о необходимости в одной из общегосударственных целевых программ уделить внимание мерам, направленным на патриотическое и мировоззренческое воспитание молодежи.